Власти Петербурга запретили массовые мероприятия численностью более 3 тыс. человек
В Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения к проведению культурных и зрелищных мероприятий в помещениях — численность их посетителей не должна превышать 3 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства города.
«В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий. В этот период максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, не может превышать 3 тысяч человек», — говорится в сообщении.
При проведении культурных и зрелищных мероприятий на открытом воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение требований специального регламента, который до 11 июня будет утвержден Комитетом по культуре Санкт‑Петербурга.
Согласно принятым ранее ограничениям, театры, кинотеатры и концертные залы в Петербурге могли заполняться на 75%. Число зрителей на спортивных и физкультурных мероприятиях могло составлять не более 75% от заполняемости места проведения, но не более 25 тыс. человек.