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ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ

Ведомости

Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над командой УНИКС из Казани в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ и стал чемпионом в девятый раз подряд. Трансляция встречи велась на сайте лиги.

Матч завершился со счетом 89:81 в пользу московской команды. Лидером по количество набранных очков стал игрок УИНКСа Джон Браун (25), самым результативным игроком ЦСКА стал Торнике Шенгелия с 19 очками.

Игра стала третьей в финальной серии и состоялась в Москве. Победой в сегодняшнем матче ЦСКА довел количество побед в Единой лиге ВТБ до 11.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных