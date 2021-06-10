ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ
Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над командой УНИКС из Казани в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ и стал чемпионом в девятый раз подряд. Трансляция встречи велась на сайте лиги.
Матч завершился со счетом 89:81 в пользу московской команды. Лидером по количество набранных очков стал игрок УИНКСа Джон Браун (25), самым результативным игроком ЦСКА стал Торнике Шенгелия с 19 очками.
Игра стала третьей в финальной серии и состоялась в Москве. Победой в сегодняшнем матче ЦСКА довел количество побед в Единой лиге ВТБ до 11.