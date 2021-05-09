Овечкин инвестировал в женский футбольный клуб «Вашингтон Спирит»

По словам Овечкина, на инвестирование в женский футбол его вдохновила мама — Татьяна Овечкина, которая является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу. «Я думаю, что важно поддерживать женщин и профессиональных спортсменок — не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире», — сказал хоккеист изданию.