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Мишустин поручил прекратить действие договора с США по «открытой суше»

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил прекратить действие меморандума между Россией и США по «открытой суше». Распоряжение председателя правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о понимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных штатов Америки в отношении "открытой суши", — говорится в распоряжении.

Вице-премьер также поручил Министерству иностранных дел уведомить американскую сторону о принятом решении.

Меморандум был подписан в Вашингтоне 17 июня 1992 г. Согласно документу, стороны упразднили понятие «закрытых районов» и сняли с дипломатов ограничение на передвижения за исключением объектов и мест, требующих для посещения специального разрешения.

Ранее по теме: В МИД назвали условия для исключения США из списка недружественных стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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