Мишустин поручил прекратить действие договора с США по «открытой суше»
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил прекратить действие меморандума между Россией и США по «открытой суше». Распоряжение председателя правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о понимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных штатов Америки в отношении "открытой суши", — говорится в распоряжении.
Вице-премьер также поручил Министерству иностранных дел уведомить американскую сторону о принятом решении.
Меморандум был подписан в Вашингтоне 17 июня 1992 г. Согласно документу, стороны упразднили понятие «закрытых районов» и сняли с дипломатов ограничение на передвижения за исключением объектов и мест, требующих для посещения специального разрешения.