Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

«Неравномерно развивается ситуация по регионам. Те регионы, где население соблюдает правила и идет на вакцинацию, там ситуация спокойная. Те регионы, которые в том числе с высокой плотностью населения, где население начинает пренебрегать рекомендуемыми мерами, в первую очередь по профилактике заболевания, там мы видим, что ситуация становится напряженной», — сказал Мурашко в эфире канала «Россия 1».