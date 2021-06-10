Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко связал усложнение ситуации с коронавирусом в отдельных регионах с соблюдением правил профилактики заболевания. Слова главы Минздрава приводит «РИА Новости».
«Неравномерно развивается ситуация по регионам. Те регионы, где население соблюдает правила и идет на вакцинацию, там ситуация спокойная. Те регионы, которые в том числе с высокой плотностью населения, где население начинает пренебрегать рекомендуемыми мерами, в первую очередь по профилактике заболевания, там мы видим, что ситуация становится напряженной», — сказал Мурашко в эфире канала «Россия 1».
Он подчеркнул, что препаратов для вакцинации в субъектах РФ достаточно.
«Есть регионы, где просто великолепно развивается ситуация — Белгородская область, Чеченская республика последние недели прогресс великолепный по вакцинации населения и стабилизация ситуации», — отметил Мурашко.
По данным оперативного штаба на 10 июня, в России за последние сутки выявили 11 699 новых случаев коронавируса – прирост числа заболевших превысил 11 000 впервые с 6 марта. За сутки 10 096 человек выздоровели, 383 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заражения и свыше 125 тыс. летальных исходов.