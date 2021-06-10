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Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

Ведомости

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко связал усложнение ситуации с коронавирусом в отдельных регионах с соблюдением правил профилактики заболевания. Слова главы Минздрава приводит «РИА Новости».

«Неравномерно развивается ситуация по регионам. Те регионы, где население соблюдает правила и идет на вакцинацию, там ситуация спокойная. Те регионы, которые в том числе с высокой плотностью населения, где население начинает пренебрегать рекомендуемыми мерами, в первую очередь по профилактике заболевания, там мы видим, что ситуация становится напряженной», — сказал Мурашко в эфире канала «Россия 1».

Он подчеркнул, что препаратов для вакцинации в субъектах РФ достаточно.

«Есть регионы, где просто великолепно развивается ситуация — Белгородская область, Чеченская республика последние недели прогресс великолепный по вакцинации населения и стабилизация ситуации», — отметил Мурашко.

По данным оперативного штаба на 10 июня, в России за последние сутки выявили 11 699 новых случаев коронавируса – прирост числа заболевших превысил 11 000 впервые с 6 марта. За сутки 10 096 человек выздоровели, 383 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заражения и свыше 125 тыс. летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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