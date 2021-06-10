Цариковский покинул пост замглавы ФАС
Андрей Цариковский ушел с поста статс-секретаря, заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Эту должность он занимал с 2004 г.
«Андрей Цариковский покинул пост статс-секретаря, заместителя руководителя ФАС России, который он занимал с 2004 года. В антимонопольном ведомстве Цариковский в разные годы курировал вопросы регулирования промышленности, топливно-энергетического комплекса и химической промышленности, борьбы с картелями, проведение мероприятий в рамках БРИКС и Международной конкурентной сети», — отметили в пресс-службе ведомства.
Пост Цариковского заняла Нелли Галимханова. Она работает в службе с 2009 г. В 2015 г. она возглавила управление контроля промышленности регулятора.