Цариковский покинул пост замглавы ФАС

«Андрей Цариковский покинул пост статс-секретаря, заместителя руководителя ФАС России, который он занимал с 2004 года. В антимонопольном ведомстве Цариковский в разные годы курировал вопросы регулирования промышленности, топливно-энергетического комплекса и химической промышленности, борьбы с картелями, проведение мероприятий в рамках БРИКС и Международной конкурентной сети», — отметили в пресс-службе ведомства.