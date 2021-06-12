Глава ЛНР прервал визит в Россию из-за гибели ополченцев
Глава непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник прервал свой визит в Россию из-за гибели пятерых ополченцев, сообщил «Луганский информационный центр».
«В связи со сложившейся ситуацией... я вынужден прервать поездку в братское государство и вернуться в столицу республики», — заявил он.
Накануне в народной милиции ЛНР заявили, что ополченцы были убиты на наблюдательном посту в районе н.п. Голубовское диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» (бывший 8 полк специального назначения ССО ВСУ). В ведомстве предположили, что целью нападения диверсантов был «вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий».
В ВСУ данные обвинения опровергли, заявив, что ополченцы сами убили друг друга в результате пьяной драки, переросшей в перестрелку.
Очередная эскалация конфликта в Донбассе завершилась полтора месяца назад, в начале мая. От взаимных обстрелов на линии разграничения гибли как военнослужащие ВСУ и члены формирований непризнанных республик, так и мирные жители. Кроме того, в Киеве и Вашингтоне заявили, что Россия концентрирует свои регулярные войска и флот на границах Украины, в частности, в Крыму.
В Москве объясняли это учениями и подчеркнули право перебрасывать войска по своей территории, отметив, что они не несут угрозы соседям. К началу мая подразделения российской армии вернулись в места своей постоянной дислокации, а президент России Владимир Путин и Зеленский допускали возможность встречи для обсуждения двусторонних вопросов, однако так и не определили дату и время.