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В России предложили ограничить использование шипованной резины

Ведомости

Ассоциация дорожников и производителей асфальтобетонных смесей «Росасфальт» предложила МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила использования шипованной резины для автомобилей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение ассоциации в органы власти.

«Росасфальт» предложил ввести штрафы в 2000 руб. за езду на шипованной резине летом, ограничить скорость езды до 80 км/ч за городом, 60 км/ч – в городе. Также водители должны будут устанавливать знак «Ш» под лобовым и задним стеклами, чтобы можно было проконтролировать скорость автомобиля камерами. Региональные власти должны будут устанавливать четкий период времени, когда можно использовать шипованную резину. Водителей, которые будут ездить между регионами с разными разрешительными периодами, предлагается освободить от штрафов.

Президент «Росасфальта» Николай Быстров пояснил, что из-за бесконтрольного использования шипов через один-два года на отремонтированной дороге появляется колея. «Ремонтировать приходится, как правило, подрядчикам в пределах гарантийного срока. В итоге компании несут убытки — особенно с учетом удорожания битума в 2021 году», — добавил он.

В Минтрансе изданию подтвердили, что получили обращение «Росасфальта». В министерстве отметили, что идея требует анализа влияния таких мер на участников рынка перевозок и на автолюбителей. В Минтрансе пообещали, что РосдорНИИ в 2021-2022 годах исследует реальное влияние шипов.

ГИБДД не поддержала предложения ассоциации, сообщили в МВД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных