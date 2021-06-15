В России предложили ограничить использование шипованной резины

«Росасфальт» предложил ввести штрафы в 2000 руб. за езду на шипованной резине летом, ограничить скорость езды до 80 км/ч за городом, 60 км/ч – в городе. Также водители должны будут устанавливать знак «Ш» под лобовым и задним стеклами, чтобы можно было проконтролировать скорость автомобиля камерами. Региональные власти должны будут устанавливать четкий период времени, когда можно использовать шипованную резину. Водителей, которые будут ездить между регионами с разными разрешительными периодами, предлагается освободить от штрафов.