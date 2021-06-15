В России предложили ограничить использование шипованной резины
Ассоциация дорожников и производителей асфальтобетонных смесей «Росасфальт» предложила МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила использования шипованной резины для автомобилей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение ассоциации в органы власти.
«Росасфальт» предложил ввести штрафы в 2000 руб. за езду на шипованной резине летом, ограничить скорость езды до 80 км/ч за городом, 60 км/ч – в городе. Также водители должны будут устанавливать знак «Ш» под лобовым и задним стеклами, чтобы можно было проконтролировать скорость автомобиля камерами. Региональные власти должны будут устанавливать четкий период времени, когда можно использовать шипованную резину. Водителей, которые будут ездить между регионами с разными разрешительными периодами, предлагается освободить от штрафов.
Президент «Росасфальта» Николай Быстров пояснил, что из-за бесконтрольного использования шипов через один-два года на отремонтированной дороге появляется колея. «Ремонтировать приходится, как правило, подрядчикам в пределах гарантийного срока. В итоге компании несут убытки — особенно с учетом удорожания битума в 2021 году», — добавил он.
В Минтрансе изданию подтвердили, что получили обращение «Росасфальта». В министерстве отметили, что идея требует анализа влияния таких мер на участников рынка перевозок и на автолюбителей. В Минтрансе пообещали, что РосдорНИИ в 2021-2022 годах исследует реальное влияние шипов.
ГИБДД не поддержала предложения ассоциации, сообщили в МВД.