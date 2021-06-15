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Умер космонавт Владимир Шаталов

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Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов умер в возрасте 93 лет, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«15 июня 2021 года на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов», – говорится в сообщении.

Владимир Шаталов родился 7 декабря 1927 г. в Петропавловске. В 1949 г. окончил Качинское военное авиационное училище летчиков, а в 1956 г. – Военно-воздушную академию. Совершил три космических полета, первый – в 1969 г. на корабле «Союз-4». При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля «Союз-5» в «Союз-4».

В 1987–1991 гг. был начальником Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «Дружбы», тремя орденами Ленина и другими, в том числе иностранными, орденами и медалями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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