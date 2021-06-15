Умер космонавт Владимир Шаталов
Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов умер в возрасте 93 лет, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
«15 июня 2021 года на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов», – говорится в сообщении.
Владимир Шаталов родился 7 декабря 1927 г. в Петропавловске. В 1949 г. окончил Качинское военное авиационное училище летчиков, а в 1956 г. – Военно-воздушную академию. Совершил три космических полета, первый – в 1969 г. на корабле «Союз-4». При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля «Союз-5» в «Союз-4».
В 1987–1991 гг. был начальником Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «Дружбы», тремя орденами Ленина и другими, в том числе иностранными, орденами и медалями.