Умер космонавт Владимир Шаталов

Владимир Шаталов родился 7 декабря 1927 г. в Петропавловске. В 1949 г. окончил Качинское военное авиационное училище летчиков, а в 1956 г. – Военно-воздушную академию. Совершил три космических полета, первый – в 1969 г. на корабле «Союз-4». При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля «Союз-5» в «Союз-4».