Главу Республики Коми госпитализировали с COVID-19
Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что госпитализирован с COVID-19 после прививки от коронавируса.
«Я <...> нахожусь сейчас в палате в инфекционной больнице республиканской. Я привился «Спутником V» в феврале этого года, получил достаточно высокий титр антител, и вот повторное заражение», — сказал Уйба. Он отметил, что при его уровне микробного заражения без прививки болезнь протекала бы в тяжелой форме.
Глава региона призвал жителей «в обязательном порядке» прививаться от коронавируса, соблюдать меры профилактики, в том числе носить маски, и лечить коронавирус, если он будет выявлен.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».
По данным оперштаба на 15 июня, в России зарегистрировано 5,2 млн случаев заражения коронавирусом. 4,8 млн человек выздоровели, более 127 тыс. – погибли. За последние сутки было зарегистрировано 14 185 случаев заражения. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.