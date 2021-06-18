Аксенов заявил о намерении поощрить сопровождавших его лодку пловцов

Видео, где три человека вплавь сопровождают его лодку, Аксенов утром 17 мая разместил на своей странице в Facebook. После резонанса, вызванного роликом, в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму сообщили «Интерфаксу», что указанные пловцы не спасатели ведомства, а «гражданские лица, которые для чего-то приняли для себя решение сделать то, что показано на видео». Советник главы Крыма Олег Крючков назвал этих мужчин «просто людьми, попавшими в кадр». Однако сам Аксенов позже уточнил, что пловцы являются сотрудниками МЧС, которые сопровождают всех граждан в тех местах, где уровень воды превышает два метра.