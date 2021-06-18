Аксенов заявил о намерении поощрить сопровождавших его лодку пловцов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что три человека, которые вплавь сопровождали его лодку во время посещения затопленной Керчи, будут награждены.
«Самое малое, что могут сделать органы власти — это слова благодарности сказать и отметить государственными наградами. Здесь никаких проблем не будет. Поощрим здесь всех, никому ограничений нет, включая пловцов, которые вчера Крым продвигали», — сказал он журналистам на видео, опубликованном на его странице в Facebook.
Аксенов назвал пловцов «молодцами». «Молодцы МЧС. Двигались уверенно, кроль был хороший», — добавил Аксенов.
Видео, где три человека вплавь сопровождают его лодку, Аксенов утром 17 мая разместил на своей странице в Facebook. После резонанса, вызванного роликом, в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму сообщили «Интерфаксу», что указанные пловцы не спасатели ведомства, а «гражданские лица, которые для чего-то приняли для себя решение сделать то, что показано на видео». Советник главы Крыма Олег Крючков назвал этих мужчин «просто людьми, попавшими в кадр». Однако сам Аксенов позже уточнил, что пловцы являются сотрудниками МЧС, которые сопровождают всех граждан в тех местах, где уровень воды превышает два метра.
Вчера из-за ливней в ряде районов Крыма ввели режим ЧС после того, как на полуострове выпали почти две месячных нормы осадков. Администрация Керчи сообщила, что из-за дождей подтоплены пять муниципальных образований. Кроме того, сегодня ночью в Ялте за шесть часов выпало больше месячной нормы осадков. В связи с затоплениями местные власти проводят эвакуацию части местных жителей. Аксенов также заявил, что обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать региону финансовую поддержку для ликвидации ущерба и выплаты компенсаций жителям полуострова.