Собянин связал борьбу против коронавируса с выживанием экономики
С коронавирусом необходимо бороться не только ограничениями и медицинскими технологиями, нужно бороться также и за выживание экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее Собянин в своем блоге анонсировал начало эксперимента по допуску в некоторые рестораны Москвы только привитых от коронавируса посетителей.
«Нам не только же нужно бороться с коронавирусом путем каких-то ограничений или медицинских технологий. Борьба с коронавирусом — это еще и борьба за выживание экономики, рабочих мест, чтобы люди получали зарплату, чтобы экономика функционировала, город функционировал. И нужно находить подходы, как в новых условиях, новой реальности это делать», — сказал Собянин в эфире «Первого канала».
Он добавил, что принимая подобные меры в отношении ресторанов, Москва «пытается перенять тот опыт, который отработан во многих европейских городах».
Эксперимент начнет действовать 19 июня в 15-20 ресторанах. По словам мэра, инициатива о его проведении исходила от рестораторов.
Сегодня в Москве выявили 9056 новых случаев коронавируса за сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 декабря – 8203 случая. Общее число жителей города, которые либо перенесли коронавирус, либо болеют им сейчас, достигло 1 269 145 человек. В связи с такой динамикой пандемии власти города продлили действие ограничительных мер до 29 июня.