Собянин связал борьбу против коронавируса с выживанием экономики

«Нам не только же нужно бороться с коронавирусом путем каких-то ограничений или медицинских технологий. Борьба с коронавирусом — это еще и борьба за выживание экономики, рабочих мест, чтобы люди получали зарплату, чтобы экономика функционировала, город функционировал. И нужно находить подходы, как в новых условиях, новой реальности это делать», — сказал Собянин в эфире «Первого канала».