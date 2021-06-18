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Собянин связал борьбу против коронавируса с выживанием экономики

Ведомости

С коронавирусом необходимо бороться не только ограничениями и медицинскими технологиями, нужно бороться также и за выживание экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Собянин в своем блоге анонсировал начало эксперимента по допуску в некоторые рестораны Москвы только привитых от коронавируса посетителей.

«Нам не только же нужно бороться с коронавирусом путем каких-то ограничений или медицинских технологий. Борьба с коронавирусом — это еще и борьба за выживание экономики, рабочих мест, чтобы люди получали зарплату, чтобы экономика функционировала, город функционировал. И нужно находить подходы, как в новых условиях, новой реальности это делать», — сказал Собянин в эфире «Первого канала».

Он добавил, что принимая подобные меры в отношении ресторанов, Москва «пытается перенять тот опыт, который отработан во многих европейских городах».

Эксперимент начнет действовать 19 июня в 15-20 ресторанах. По словам мэра, инициатива о его проведении исходила от рестораторов.

Сегодня в Москве выявили 9056 новых случаев коронавируса за сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 декабря – 8203 случая. Общее число жителей города, которые либо перенесли коронавирус, либо болеют им сейчас, достигло 1 269 145 человек. В связи с такой динамикой пандемии власти города продлили действие ограничительных мер до 29 июня.

Ранее по теме: Собянин продлил коронавирусные ограничения в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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