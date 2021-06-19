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В Крыму эвакуировали более 1700 человек из затопленных зон

Ведомости

Свыше 1700 человек эвакуировали В Крыму из-за потопов после ливней, сообщило региональное управление МЧС.

«Проведена эвакуация населения, попавшего в зоны подтоплений в количестве 1773 чел., из них 321 ребенок (на территории ГО Керчь 1492 чел. из них 275 детей, на территории ГО Ялта 281 чел, из них 46 детей)», — говорится в сообщении.

Всего из-за ливней с 16 по 18 июня оказались подтоплены 365 домовладений и 18 социально значимых объектов, на данный момент остаются подтопленными 64 домовладения.

Ранее из-за ливней в Крыму ввели режим ЧС. Так, на полуострове выпали почти две месячных нормы осадков. Администрация Керчи сообщила, что из-за дождей подтоплены пять муниципальных образований. Кроме того, сегодня ночью в Ялте за шесть часов выпало больше месячной нормы осадков. В связи с затоплениями местные власти проводят эвакуацию части местных жителей.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить региону финансовую помощь из-за сложившейся ситуации на полуострове, которую он охарактеризовал как катастрофическую.

Ранее по теме: Власти Крыма намерены попросить финансовую помощь у Кремля из-за потопов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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