В Крыму эвакуировали более 1700 человек из затопленных зон
Свыше 1700 человек эвакуировали В Крыму из-за потопов после ливней, сообщило региональное управление МЧС.
«Проведена эвакуация населения, попавшего в зоны подтоплений в количестве 1773 чел., из них 321 ребенок (на территории ГО Керчь 1492 чел. из них 275 детей, на территории ГО Ялта 281 чел, из них 46 детей)», — говорится в сообщении.
Всего из-за ливней с 16 по 18 июня оказались подтоплены 365 домовладений и 18 социально значимых объектов, на данный момент остаются подтопленными 64 домовладения.
Ранее из-за ливней в Крыму ввели режим ЧС. Так, на полуострове выпали почти две месячных нормы осадков. Администрация Керчи сообщила, что из-за дождей подтоплены пять муниципальных образований. Кроме того, сегодня ночью в Ялте за шесть часов выпало больше месячной нормы осадков. В связи с затоплениями местные власти проводят эвакуацию части местных жителей.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить региону финансовую помощь из-за сложившейся ситуации на полуострове, которую он охарактеризовал как катастрофическую.