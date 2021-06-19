Гинцбург рассказал, кому в первую очередь следует вакцинироваться от коронавируса
Пациентам с диабетом и кардиозаболеваниями необходимо в первую очередь пройти вакцинацию от коронавируса, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии «РИА Новости».
«Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска – диабетики, кардиобольные. Их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться», — рассказал он.
Также вакцинироваться могут пациенты с бронхиальной астмой, гепатитом С и онкологическими заболеваниями в ремиссии (однако у пациента, получающего химиотерапию в виде цитостатиков, не образуются антитела).
Противопоказаниями к вакцинации являются острые состояния при крапивнице и конъюнктивите, добавил он, отметив, что любое острое состояние можно считать противопоказанием, в таком случае вакцинироваться лучше через две недели.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».