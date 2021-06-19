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Гинцбург рассказал, кому в первую очередь следует вакцинироваться от коронавируса

Ведомости

Пациентам с диабетом и кардиозаболеваниями необходимо в первую очередь пройти вакцинацию от коронавируса, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии «РИА Новости».

«Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска – диабетики, кардиобольные. Их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться», — рассказал он.

Также вакцинироваться могут пациенты с бронхиальной астмой, гепатитом С и онкологическими заболеваниями в ремиссии (однако у пациента, получающего химиотерапию в виде цитостатиков, не образуются антитела). 

Противопоказаниями к вакцинации являются острые состояния при крапивнице и конъюнктивите, добавил он, отметив, что любое острое состояние можно считать противопоказанием, в таком случае вакцинироваться лучше через две недели.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных