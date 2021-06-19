В России за сутки выявили 17 906 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 17 906 человек, следует из статистики оперштаба на 12 июня. Умерли 466 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 299 215. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 128 911 человек.
Вчера, 18 июня, оперштаб сообщил о 17 262 новых случаях COVID-19. Умерли 453 человека. За сутки в России полностью выздоровели 10 684 человека. Общее число выздоровевших возросло до 4 861 343. Продолжает лечение 308 961 пациент с COVID-19.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 9120 человек, выздоровели 3395 граждан, умерли 76 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 278 265 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+1254), Санкт-Петербург (+970), Бурятия (+223) и Нижегородская область (+218).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 177,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,85 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,5 млн случаев, Индии (свыше 29,8 млн) и Бразилии (более 17,8 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».