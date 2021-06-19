В Тверской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников

«Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Тверской области... в срок до 18.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 18.08.2021 — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в РФ, не менее 60% от общей численности работников», — говорится в документе.