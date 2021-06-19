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В Тверской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников

Ведомости

Власти Тверской области обязали руководителей предприятий ряда отраслей обеспечить вакцинацию 60% работников, следует из постановления главного санитарного врача по региону.

«Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Тверской области... в срок до 18.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 18.08.2021 — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в РФ, не менее 60% от общей численности работников», — говорится в документе.

Введенные меры распространяются на предприятия торговли, медицины и образования, общепита, гостиничного бизнеса, общественного транспорта и такси, кинотеатров и спортивных объектов, ЖКХ и энергетики.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева 16 июня подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа. Кроме того, власти Москвы разрешили рестораторам отстранять от работы непривившихся от коронавируса сотрудников без выплат. 

Обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан также ввели в Подмосковье, Туле, Ленинградской и Кемеровской областях и на Сахалине. В Башкирии общепиту, ночным клубам, спортзалам, салонам красоты, междугородним пассажирским автоперевозчикам и ряду других предприятий запретили оказывать услуги и продавать товары непривитым.

Ранее по теме: В Туле введут обязательную вакцинацию от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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