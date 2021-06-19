В Тверской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников
Власти Тверской области обязали руководителей предприятий ряда отраслей обеспечить вакцинацию 60% работников, следует из постановления главного санитарного врача по региону.
«Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Тверской области... в срок до 18.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 18.08.2021 — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в РФ, не менее 60% от общей численности работников», — говорится в документе.
Введенные меры распространяются на предприятия торговли, медицины и образования, общепита, гостиничного бизнеса, общественного транспорта и такси, кинотеатров и спортивных объектов, ЖКХ и энергетики.
Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева 16 июня подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа. Кроме того, власти Москвы разрешили рестораторам отстранять от работы непривившихся от коронавируса сотрудников без выплат.
Обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан также ввели в Подмосковье, Туле, Ленинградской и Кемеровской областях и на Сахалине. В Башкирии общепиту, ночным клубам, спортзалам, салонам красоты, междугородним пассажирским автоперевозчикам и ряду других предприятий запретили оказывать услуги и продавать товары непривитым.