В Туле введут обязательную вакцинацию от коронавируса

16 июня санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Вслед за ними схожие решения приняли власти Кемеровской области и Сахалина. Кроме того, ранее, 19 мая, в Якутии обязали все организации и индивидуальных предпринимателей региона обеспечить вакцинацию своих сотрудников от COVID-19. При этом указывалось, что человек может быть отстранен от работы за отказ от прививки без уважительной причины.