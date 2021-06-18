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В Туле введут обязательную вакцинацию от коронавируса

Ведомости

Сегодня в Туле введут обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан из групп риска, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании ЦИК.

«Обязательная вакцинация групп риска введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерово и сегодня в Туле вводится», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

При этом Попова отметила, что при необходимости подобная мера может быть распространена и на другие субъекты России. Это зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Сегодня оперштаб сообщил о 77 новых случаях коронавируса, выявленных за сутки в Тульской области. Это рекордный показатель с 16 апреля. В целом за время пандемии COVID-19 был обнаружен у 41 206 жителей региона. Из них 2141 пациент умер.

16 июня санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Вслед за ними схожие решения приняли власти Кемеровской области и Сахалина. Кроме того, ранее, 19 мая, в Якутии обязали все организации и индивидуальных предпринимателей региона обеспечить вакцинацию своих сотрудников от COVID-19. При этом указывалось, что человек может быть отстранен от работы за отказ от прививки без уважительной причины.

Ранее сегодня в Кремле заявили, что низкие темпы вакцинации от коронавируса и «тотальный нигилизм» граждан по отношению к ограничительным мерам стали причиной ухудшения эпидемиологической обстановки в России. По данным оперштаба на 18 июня, за последние сутки впервые с 1 февраля в стране выявили более 17 000 новых случаев коронавируса — 17 262. Из них 9056 — в Москве, что является рекордным значением за все время пандемии.

Ранее по теме: В Кремле назвали причины ухудшения ситуации с коронавирусом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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