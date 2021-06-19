Власти Кемеровской области уточнили число погибших при крушении самолета
В результате крушения двухмоторного самолета L-410 с парашютистами на борту в Кемеровской области погибли четыре человека, сообщается на сайте регионального правительства.
«19 июня в результате жесткой посадки самолета L-410 в Кузбассе погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 — средней степени тяжести)», — говорится в сообщении.
В администрации добавили, что информация о девяти погибших, ранее появившаяся в СМИ, не подтверждается.
Трагедия произошла ранее утром. Самолет со спортменами-парашютистами выполнял тренировочный полет, когда произошел отказ одного их двигателей. Командир судна принял решение вернуться на аэродром, однако самолет задел крылом крону деревьев и упал. В прокуратуре начали проверку по факту происшествия. Самолет, как отмечали в региональном отделении ДОСААФ, был в исправном состоянии и выполнял четвертый полет за день.