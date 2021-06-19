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Власти Кемеровской области уточнили число погибших при крушении самолета

Ведомости

В результате крушения двухмоторного самолета L-410 с парашютистами на борту в Кемеровской области погибли четыре человека, сообщается на сайте регионального правительства.

«19 июня в результате жесткой посадки самолета L-410 в Кузбассе погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 — средней степени тяжести)», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что информация о девяти погибших, ранее появившаяся в СМИ, не подтверждается.

Трагедия произошла ранее утром. Самолет со спортменами-парашютистами выполнял тренировочный полет, когда произошел отказ одного их двигателей. Командир судна принял решение вернуться на аэродром, однако самолет задел крылом крону деревьев и упал. В прокуратуре начали проверку по факту происшествия. Самолет, как отмечали в региональном отделении ДОСААФ, был в исправном состоянии и выполнял четвертый полет за день. 

Ранее по теме: В Кемеровской области потерпел крушение самолет с парашютистами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных