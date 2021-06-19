Власти Кемеровской области уточнили число погибших при крушении самолета

Трагедия произошла ранее утром. Самолет со спортменами-парашютистами выполнял тренировочный полет, когда произошел отказ одного их двигателей. Командир судна принял решение вернуться на аэродром, однако самолет задел крылом крону деревьев и упал. В прокуратуре начали проверку по факту происшествия. Самолет, как отмечали в региональном отделении ДОСААФ, был в исправном состоянии и выполнял четвертый полет за день.