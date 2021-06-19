Путин призвал запустить в России программу медицинской реабилитации
Президент России Владимир Путин призвал запустить в стране специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации и выделить на нее 100 млрд руб. Об этом он рассказал в ходе выступления на пленарном заседании XX съезда партии «Единая Россия», запись которого опубликована на сайте Кремля.
«Согласен с позицией "Единой России" и прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно, выделить на эту программу не менее 100 млрд руб.», — сказал Путин в ходе выступления на съезде партии «Единая Россия».
Президент обратил внимание на то, что развитие системы медицинской реабилитации является особенно актуальной задачей, поскольку многие россияне, перенесшие коронавирус, столкнулись с различными осложнениями. Эти осложнения по-прежнему изучаются учеными и их последствия до конца не ясны, заметил Путин, добавив, что «лучше прививаться, чем болеть».
Кроме того, глава государства призвал «Единую Россию» к работе вместе с правительством и регионами по программе модернизации первичного звена здравоохранения, на которую будет выделено 550 млрд руб.