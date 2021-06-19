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Путин призвал запустить в России программу медицинской реабилитации

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал запустить в стране специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации и выделить на нее 100 млрд руб. Об этом он рассказал в ходе выступления на пленарном заседании XX съезда партии «Единая Россия», запись которого опубликована на сайте Кремля.

«Согласен с позицией "Единой России" и прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно, выделить на эту программу не менее 100 млрд руб.», — сказал Путин в ходе выступления на съезде партии «Единая Россия».

Президент обратил внимание на то, что развитие системы медицинской реабилитации является особенно актуальной задачей, поскольку многие россияне, перенесшие коронавирус, столкнулись с различными осложнениями. Эти осложнения по-прежнему изучаются учеными и их последствия до конца не ясны, заметил Путин, добавив, что «лучше прививаться, чем болеть».

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XX съезд партии «Единая Россия»

Кроме того, глава государства призвал «Единую Россию» к работе вместе с правительством и регионами по программе модернизации первичного звена здравоохранения, на которую будет выделено 550 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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