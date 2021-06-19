Путин призвал запустить в России программу медицинской реабилитации

«Согласен с позицией "Единой России" и прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно, выделить на эту программу не менее 100 млрд руб.», — сказал Путин в ходе выступления на съезде партии «Единая Россия».