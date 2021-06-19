Путин: регионы получат дополнительные средства на дороги и общественный транспорт
Российские власти выделят регионам дополнительно 50 млрд руб. на развитие общественного транспорта, сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании XX съезда партии «Единая Россия», запись которого опубликована на сайте Кремля.
«Что касается общественного транспорта, помимо инфраструктурных кредитов дополнительно направим регионам еще 50 млрд руб. на проекты по его развитию и модернизации», — сказал Путин.
Данная мера позволит поднять качество жизни россиян и поддержать отечественную промышленность, заметил президент.
Помимо этого глава государства предложил дополнительно выделить 30 млрд руб. на ремонт автодорог.
«Обращаю внимание правительства, нужно направить эти средства в субъекты федерации в ближайшие дни, именно в ближайшие дни, чтобы коллеги на местах могли их использовать уже в летние и осенние месяцы», — сказал Путин.