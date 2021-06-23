В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию некоторых групп населения
В Калининградской области вводят обязательную вакцинацию не менее 60% региональных и муниципальных чиновников, работников МФЦ, медицины, сферы культуры, услуг, торговли и транспорта. Это следует из постановления главного санитарного врача региона Елены Бабуры, опубликованного на сайте калининградского управления Роспотребнадзора.
Согласно документу, работающие в этих сферах должны получить полные прививки до 20 августа. Первый компонент вакцины 60% работников названных отраслей, за исключением имеющих противопоказания, предписывается ввести до 20 июля. Ответственность за подготовку вакцинации возлагается на руководство организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей.
Об обязательной вакцинации работников ряда сфер экономики к 23 июня объявили Москва, Санкт-Петербург, их области, Сахалин, Кемеровская, Мурманская, Нижегородская, Оренбургская, Тверская и Тульская области, а также Ненецкий автономный округ.
Кроме того, накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил введение с 22 июня временного запрета на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, а с 28 июня заведения общественного питания позволят посещать людям либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшим в течение полугода, либо имеющим отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.
По данным оперштаба на 23 июня, за последние сутки в России зарегистрировали 17 594 случая заражения коронавирусом. За сутки 12 660 человек выздоровели от коронавируса, 548 — скончались. За весь период пандемии в России выявили 5 368 513 случаев заражения коронавирусом. 4 902 110 пациентов вылечились от вируса, 130 895 – погибли.