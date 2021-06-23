В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию некоторых групп населения

Кроме того, накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил введение с 22 июня временного запрета на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, а с 28 июня заведения общественного питания позволят посещать людям либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшим в течение полугода, либо имеющим отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.