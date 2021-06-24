Власти Москвы перечислили противопоказания для прививки от коронавируса

«Как правило, в таком состоянии люди находятся на больничном или даже на госпитализации и вряд ли могут продолжать работу. Основанием для медицинского отвода также является беременность и перенесенная менее 6 месяцев назад коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении.