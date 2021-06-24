Власти Москвы перечислили противопоказания для прививки от коронавируса
Врачи рекомендуют временно отложить вакцинацию от коронавируса при острых инфекционных заболеваниях, обострениях серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях, сообщил оперштаб Москвы.
«Как правило, в таком состоянии люди находятся на больничном или даже на госпитализации и вряд ли могут продолжать работу. Основанием для медицинского отвода также является беременность и перенесенная менее 6 месяцев назад коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении.
Наличие антител не является противопоказанием для прививки. Сейчас нет единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания иммунитета у человека, и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутациям коронавируса.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».