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Власти Москвы перечислили противопоказания для прививки от коронавируса

Ведомости

Врачи рекомендуют временно отложить вакцинацию от коронавируса при острых инфекционных заболеваниях, обострениях серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях, сообщил оперштаб Москвы.

«Как правило, в таком состоянии люди находятся на больничном или даже на госпитализации и вряд ли могут продолжать работу. Основанием для медицинского отвода также является беременность и перенесенная менее 6 месяцев назад коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении.

Наличие антител не является противопоказанием для прививки. Сейчас нет единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания иммунитета у человека, и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутациям коронавируса.

Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных