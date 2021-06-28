В Москве сорвало ветром часть крыши здания на улице Правды
Часть крыши здания на улице Правды в Москве обрушилась из-за сильного ветра, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МЧС России по городу
«Поступило сообщение о частичном обрушении крыши одного из зданий на улице Правды, наши подразделения находятся на месте», – говорится в сообщении. По данным префектуры Северного административного округа столицы, пострадавших в результате инцидента нет. Движение на улице перекрыто, рассказали в столичном дептрансе.
Ранее МЧС со ссылкой на прогноз Росгидромета сообщило, что с 13 часов и до конца дня в отдельных районах Москвы ожидается сильный ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 23 м/с. В результате ливня было временно приостановлено движение на двух ветках метро, подтоплен ряд московских шоссе и наблюдались сбои в движении трамваев.