В Москве сорвало ветром часть крыши здания на улице Правды

Ранее МЧС со ссылкой на прогноз Росгидромета сообщило, что с 13 часов и до конца дня в отдельных районах Москвы ожидается сильный ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 23 м/с. В результате ливня было временно приостановлено движение на двух ветках метро, подтоплен ряд московских шоссе и наблюдались сбои в движении трамваев.