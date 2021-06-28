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В Москве сорвало ветром часть крыши здания на улице Правды

Ведомости

Часть крыши здания на улице Правды в Москве обрушилась из-за сильного ветра, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МЧС России по городу

«Поступило сообщение о частичном обрушении крыши одного из зданий на улице Правды, наши подразделения находятся на месте», – говорится в сообщении. По данным префектуры Северного административного округа столицы, пострадавших в результате инцидента нет. Движение на улице перекрыто, рассказали в столичном дептрансе.

Ранее МЧС со ссылкой на прогноз Росгидромета сообщило, что с 13 часов и до конца дня в отдельных районах Москвы ожидается сильный ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 23 м/с. В результате ливня было временно приостановлено движение на двух ветках метро, подтоплен ряд московских шоссе и наблюдались сбои в движении трамваев.

Ранее по теме: Ливень вызвал перебои в движении поездов метро в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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