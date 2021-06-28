Минздрав сообщил о 23 млн привитых от коронавируса россиян
Вакцину от коронавируса поставили уже 23 млн россиян, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью «Первому каналу».
«Сегодня это уже 23 млн. В последние дни скорость очень возросла», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС). По его словам, в России не зафиксировано ни одного летального исхода после вакцинации от COVID-19. Проходить тестирование на наличие антител перед прививкой не нужно, потому что вакцина является безопасной, отметил он.
Министр также рассказал, что работа по получению разрешения на применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе идет в соответствии с графиком. После ее одобрения в ЕС сомневающиеся в необходимости вакцинации могут изменить свое мнение, предположил он. Мурашко также допустил, что часть россиян предпочла бы привиться зарубежными вакцинами. «В нашем обществе существует приверженность к зарубежному. Правда, сейчас многие видят, что наши определенные продукты лучше», – резюмировал министр.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».