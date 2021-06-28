Минздрав сообщил о 23 млн привитых от коронавируса россиян

Министр также рассказал, что работа по получению разрешения на применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе идет в соответствии с графиком. После ее одобрения в ЕС сомневающиеся в необходимости вакцинации могут изменить свое мнение, предположил он. Мурашко также допустил, что часть россиян предпочла бы привиться зарубежными вакцинами. «В нашем обществе существует приверженность к зарубежному. Правда, сейчас многие видят, что наши определенные продукты лучше», – резюмировал министр.