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«Вектор» подал документы на регистрацию еще одной вакцины от коронавируса

Ведомости

Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса «Эпиаккорона-Н», следует из государственного реестра лекарственных средств Минздрава России.

«Эпиваккорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19», — указано в торговом наименовании. Форма выпуска вакцины — в виде суспензии для внутримышечного введения, «1 доза/0,5 миллилитров».

Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований этой вакцины в апреле. Сообщалось, что клинические исследования препарата стартуют 8 апреля, а завершатся 30 сентября этого года.

«Эпиваккорона» была зарегистрирована 13 октября прошлого года — второй после «Спутника V» от центра им. Гамалеи. В отличие от первого препарата она не содержит живого вируса. Директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что вакцина практически не вызывает побочных эффектов.

Ранее по теме: Минздрав разрешил клинические исследования еще одной вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных