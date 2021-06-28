«Вектор» подал документы на регистрацию еще одной вакцины от коронавируса
Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса «Эпиаккорона-Н», следует из государственного реестра лекарственных средств Минздрава России.
«Эпиваккорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19», — указано в торговом наименовании. Форма выпуска вакцины — в виде суспензии для внутримышечного введения, «1 доза/0,5 миллилитров».
Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований этой вакцины в апреле. Сообщалось, что клинические исследования препарата стартуют 8 апреля, а завершатся 30 сентября этого года.
«Эпиваккорона» была зарегистрирована 13 октября прошлого года — второй после «Спутника V» от центра им. Гамалеи. В отличие от первого препарата она не содержит живого вируса. Директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что вакцина практически не вызывает побочных эффектов.