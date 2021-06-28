Несколько округов Подмосковья остались без электричества после грозы
Отключения электроснабжения зафиксированы в 11 округах Московской области из-за грозы, сильного ветра и дождя, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.
«Отключения электроснабжения из-за грозы, сильного ветра и проливного дождя были зафиксированы в 11 округах: Сергиево-Посадский, Воскресенск, Лыткарино, Истра, Богородский, Раменский, Коломна, Зарайск, Балашиха, Домодедово, Щелково», – говорится в сообщении. Практически везде электроснабжение возобновлено. На территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный с 16 июня из-за жары.
Ранее управление МЧС России по Московской области сообщило, что с 7 часов утра 28 июня в отдельных районах Подмосковья ожидается сильный ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра при грозе до 25 м/с. В Москве в результате ливня было временно приостановлено движение на двух ветках метро, подтоплен ряд шоссе и наблюдались сбои в движении трамваев. Кроме того, из-за сильного ветра обрушилась часть крыши здания на улице Правды.