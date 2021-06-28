Несколько округов Подмосковья остались без электричества после грозы

Ранее управление МЧС России по Московской области сообщило, что с 7 часов утра 28 июня в отдельных районах Подмосковья ожидается сильный ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра при грозе до 25 м/с. В Москве в результате ливня было временно приостановлено движение на двух ветках метро, подтоплен ряд шоссе и наблюдались сбои в движении трамваев. Кроме того, из-за сильного ветра обрушилась часть крыши здания на улице Правды.