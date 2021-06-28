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Несколько округов Подмосковья остались без электричества после грозы

Ведомости

Отключения электроснабжения зафиксированы в 11 округах Московской области из-за грозы, сильного ветра и дождя, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.

«Отключения электроснабжения из-за грозы, сильного ветра и проливного дождя были зафиксированы в 11 округах: Сергиево-Посадский, Воскресенск, Лыткарино, Истра, Богородский, Раменский, Коломна, Зарайск, Балашиха, Домодедово, Щелково», – говорится в сообщении. Практически везде электроснабжение возобновлено. На территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный с 16 июня из-за жары.

Ранее управление МЧС России по Московской области сообщило, что с 7 часов утра 28 июня в отдельных районах Подмосковья ожидается сильный ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра при грозе до 25 м/с. В Москве в результате ливня было временно приостановлено движение на двух ветках метро, подтоплен ряд шоссе и наблюдались сбои в движении трамваев. Кроме того, из-за сильного ветра обрушилась часть крыши здания на улице Правды.

Ранее по теме: В Москве сорвало ветром часть крыши здания на улице Правды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных