В Останкинскую башню во время грозы в Москве попало 22 молнии

Ранее сегодня на Москву после аномальной жары обрушился ливень с грозой. За сутки в городе выпало около 70% месячной нормы осадков. Был подтоплен ряд улиц, а также некоторые станции метро, из-за чего на участках Филевской и Калужско-Рижской линий было временно приостановлено движение поездов, наблюдались затруднения и в работе трамвайной сети. Из-за сильного ветра также обрушилась часть крыши здания на улице Правды.