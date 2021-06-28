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В Останкинскую башню во время грозы в Москве попало 22 молнии

Ведомости

За время сильной грозы в Москве 28 июня в Останкинскую башню попали 22 молнии, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

«За 1,5 часа грозы в Останкинскую башню попало 22 молнии. 28 июня с 12:49 до 15:09 на Останкинской телебашне РТРС работала система грозового предупреждения. Система включается, когда в радиусе 5 км от телебашни идет гроза», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что всех посетителей наружных балконов вывели в закрытые смотровые площадки и фойе.

В РТРС уточнили, что, несмотря на попадания молний, Останкинская башня работала в штатном режиме, трансляции не прекращались.

Ранее сегодня на Москву после аномальной жары обрушился ливень с грозой. За сутки в городе выпало около 70% месячной нормы осадков. Был подтоплен ряд улиц, а также некоторые станции метро, из-за чего на участках Филевской и Калужско-Рижской линий было временно приостановлено движение поездов, наблюдались затруднения и в работе трамвайной сети. Из-за сильного ветра также обрушилась часть крыши здания на улице Правды.

Кроме того, молния попала и вывела из строя трансформатор в подмосковном Щелково, оставив значительную часть города и ряд других населенных пунктов поблизости без электричества. Позже отключения электричества из-за непогоды распространились еще на 10 городских округов Московской области: Сергиево-Посадский, Воскресенск, Лыткарино, Истру, Богородский, Раменский, Коломну, Зарайск, Балашиху и Домодедово.

Ранее по теме: В Москве сорвало ветром часть крыши здания на улице Правды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных