В Останкинскую башню во время грозы в Москве попало 22 молнии
За время сильной грозы в Москве 28 июня в Останкинскую башню попали 22 молнии, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
«За 1,5 часа грозы в Останкинскую башню попало 22 молнии. 28 июня с 12:49 до 15:09 на Останкинской телебашне РТРС работала система грозового предупреждения. Система включается, когда в радиусе 5 км от телебашни идет гроза», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что всех посетителей наружных балконов вывели в закрытые смотровые площадки и фойе.
В РТРС уточнили, что, несмотря на попадания молний, Останкинская башня работала в штатном режиме, трансляции не прекращались.
Ранее сегодня на Москву после аномальной жары обрушился ливень с грозой. За сутки в городе выпало около 70% месячной нормы осадков. Был подтоплен ряд улиц, а также некоторые станции метро, из-за чего на участках Филевской и Калужско-Рижской линий было временно приостановлено движение поездов, наблюдались затруднения и в работе трамвайной сети. Из-за сильного ветра также обрушилась часть крыши здания на улице Правды.
Кроме того, молния попала и вывела из строя трансформатор в подмосковном Щелково, оставив значительную часть города и ряд других населенных пунктов поблизости без электричества. Позже отключения электричества из-за непогоды распространились еще на 10 городских округов Московской области: Сергиево-Посадский, Воскресенск, Лыткарино, Истру, Богородский, Раменский, Коломну, Зарайск, Балашиху и Домодедово.