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Фонд «Круг добра» начал принимать заявки на лекарство для детей с СМА

Ведомости

Фонд «Круг добра» начал принимать заявки на закупку незарегистрированного в России препарата для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава. 

«Препаратом Золгенсма будут обеспечиваться дети в возрасте до двух лет, имеющие соответствующие показания по решению врачебных консилиумов», — говорится в сообщении министерства. 

В ведомстве уточнили, что в настоящее время ведется работу по сбору медицинских документов, планируется определить уровень потребности в препарате и сроки его поставки.

Ранее правительство России утвердило порядок оказания необходимой медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями за счет средств фонда «Круг добра». В случае необходимости тяжелобольные дети будут получать лекарства и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но одобренные регуляторами ЕС или США. Утвержденный порядок также предусматривает оплату лечения за рубежом, в том числе расходов на перелет и проживание.

Решение будет приниматься индивидуально по каждому случаю экспертным фондом совета, в который вошли представители аппарата правительства, Минздрава, Минфина, Минтруда и др. Решения будут приниматься на основе заключения медицинской организации, где проводилось лечение ребенка.

«Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с февраля 2021 г. Это связано с тем, что фонд уже начал выполнять свою миссию», — отметили в пресс-службе правительства.

Деятельность фонда финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн руб. в год. Первый транш фонду в размере 10 млрд руб. был направлен 12 февраля. Всего на 2021 г. в федеральном бюджете на отчисления в фонд предусмотрено 60 млрд руб., на 2022 г. – 64 млрд руб., на 2023 г. – 68,5 млрд руб.

Указ о создании фонда президент России Владимир Путин подписал в январе 2021 г.

Ранее по теме: Правительство утвердило порядок помощи детям за счет фонда «Круг добра»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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