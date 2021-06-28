Фонд «Круг добра» начал принимать заявки на лекарство для детей с СМА
Фонд «Круг добра» начал принимать заявки на закупку незарегистрированного в России препарата для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
«Препаратом Золгенсма будут обеспечиваться дети в возрасте до двух лет, имеющие соответствующие показания по решению врачебных консилиумов», — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время ведется работу по сбору медицинских документов, планируется определить уровень потребности в препарате и сроки его поставки.
Ранее правительство России утвердило порядок оказания необходимой медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями за счет средств фонда «Круг добра». В случае необходимости тяжелобольные дети будут получать лекарства и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но одобренные регуляторами ЕС или США. Утвержденный порядок также предусматривает оплату лечения за рубежом, в том числе расходов на перелет и проживание.
Решение будет приниматься индивидуально по каждому случаю экспертным фондом совета, в который вошли представители аппарата правительства, Минздрава, Минфина, Минтруда и др. Решения будут приниматься на основе заключения медицинской организации, где проводилось лечение ребенка.
«Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с февраля 2021 г. Это связано с тем, что фонд уже начал выполнять свою миссию», — отметили в пресс-службе правительства.
Деятельность фонда финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн руб. в год. Первый транш фонду в размере 10 млрд руб. был направлен 12 февраля. Всего на 2021 г. в федеральном бюджете на отчисления в фонд предусмотрено 60 млрд руб., на 2022 г. – 64 млрд руб., на 2023 г. – 68,5 млрд руб.
Указ о создании фонда президент России Владимир Путин подписал в январе 2021 г.