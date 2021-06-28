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СМИ сообщили об обстреле американской базы в Сирии

Ведомости

Американская военная база в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщает агентство Sana со ссылкой на источники.

«Корреспондент Sana со ссылкой на местные источники в Дейр-эз-Зоре сообщил, что военная база американских оккупационных сил в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в восточной сельской местности Дейр-эз-Зора была обстреляна ракетами», — пишет сирийское агентство. Подробности об инциденте не сообщаются.

Ранее Пентагон сообщил, что армия США нанесла авиаудары по оружейным складам и другим объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Ведомство уточняло, что целью авиаударов было устранение угроз в ответ на ряд нападений, которые были нацелены на интересы США в Ираке. Сирия и Иран осудили действия американцев, причем последний обещал нанести ответный удар.

Как подчеркнули в сирийском министерстве иностранных дел, подобные «атаки усугубляют взрывоопасную ситуацию в регионе», кроме того, Дамаск в очередной раз призвал вывести американские войска, незаконно находящиеся на территории Сирии.

Ранее по теме: SANA: при авиаударах США на границе Ирака и Сирии погиб ребёнок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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