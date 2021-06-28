СМИ сообщили об обстреле американской базы в Сирии
Американская военная база в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщает агентство Sana со ссылкой на источники.
«Корреспондент Sana со ссылкой на местные источники в Дейр-эз-Зоре сообщил, что военная база американских оккупационных сил в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в восточной сельской местности Дейр-эз-Зора была обстреляна ракетами», — пишет сирийское агентство. Подробности об инциденте не сообщаются.
Ранее Пентагон сообщил, что армия США нанесла авиаудары по оружейным складам и другим объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Ведомство уточняло, что целью авиаударов было устранение угроз в ответ на ряд нападений, которые были нацелены на интересы США в Ираке. Сирия и Иран осудили действия американцев, причем последний обещал нанести ответный удар.
Как подчеркнули в сирийском министерстве иностранных дел, подобные «атаки усугубляют взрывоопасную ситуацию в регионе», кроме того, Дамаск в очередной раз призвал вывести американские войска, незаконно находящиеся на территории Сирии.