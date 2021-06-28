СМИ сообщили об обстреле американской базы в Сирии

Ранее Пентагон сообщил, что армия США нанесла авиаудары по оружейным складам и другим объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Ведомство уточняло, что целью авиаударов было устранение угроз в ответ на ряд нападений, которые были нацелены на интересы США в Ираке. Сирия и Иран осудили действия американцев, причем последний обещал нанести ответный удар.