СМИ сообщили о риске отмены половины авиарейсов в Краснодарский край
Российские авиакомпании могут отменить минимум половину рейсов в города Краснодарского края, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к группе «Аэрофлот». Об этом со ссылкой на источники также сообщили «РИА Новости» и «Интерфакс».
«В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний», – говорится в сообщении. По словам источника, авиакомпании не смогут соблюдать требования об обязательном ПЦР-тестировании членов экипажей, а также обеспечить их сертификатами о вакцинации от коронавируса для заселения в отели.
«Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в "эстафетах" и выполняют курортную программу полетов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами», – объяснил собеседник агентства. Например, «Победа» рассматривает возможность сокращения полетной программы в Краснодарский край на 40-50%, рассказал источник, близкий к топ-менеджменту авиакомпании.
24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации, а с 1 августа все курорты региона закроются для непривитых. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 1 августа следует разрешить заселяться в отели на курортах Краснодарского края не только привившимся от коронавируса, но и переболевшим.