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СМИ сообщили о риске отмены половины авиарейсов в Краснодарский край

Ведомости

Российские авиакомпании могут отменить минимум половину рейсов в города Краснодарского края, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к группе «Аэрофлот». Об этом со ссылкой на источники также сообщили «РИА Новости» и «Интерфакс».

«В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний», – говорится в сообщении. По словам источника, авиакомпании не смогут соблюдать требования об обязательном ПЦР-тестировании членов экипажей, а также обеспечить их сертификатами о вакцинации от коронавируса для заселения в отели.

«Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в "эстафетах" и выполняют курортную программу полетов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами», – объяснил собеседник агентства. Например, «Победа» рассматривает возможность сокращения полетной программы в Краснодарский край на 40-50%, рассказал источник, близкий к топ-менеджменту авиакомпании.

24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации, а с 1 августа все курорты региона закроются для непривитых. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 1 августа следует разрешить заселяться в отели на курортах Краснодарского края не только привившимся от коронавируса, но и переболевшим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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