В РФПИ ответили на претензии Гватемалы по поставкам «Спутника V»
Два самолета с вакциной от коронавируса «Спутник V» прибудут в Гватемалу на этой и следующей неделе, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Ранее глава Минздрава Гватемалы сообщила, что потребовала от РФПИ вернуть деньги за «Спутник V» из-за срыва поставок. Власти Гватемалы заплатили около 5,8 млрд руб. за 16 млн доз препарата, однако получили только 150 тыс. доз.
«Один самолет с вакциной "Спутник V" должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств», — заявили в РФПИ.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт». Исследования «Спутника V» в ОАЭ показали, что эффективность вакцины составляет более 97%. Препарат на 100% защищает от развития тяжелого течения коронавируса.