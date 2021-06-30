Черчесов заявил о личной ответственности за результат сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственность за результат команды на Евро-2020. По его словам, сборной России «не хватило куража и эмоций» для того, чтобы добиться лучших результатов и проявить свои способности в игре.
«Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю. В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу Черчесова на чемпионате Европы 2020 неудовлетворительной. Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев сообщил изданию «Спорт-Экспресс», что вопрос об увольнении Черчесова на заседании не обсуждался. «Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков», — сказал Гаджиев, отметив, что «позиции сдаем на всех фронтах».
Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 г. На домашнем чемпионате мира 2018 г. он вывел сборную в четвертьфинал, где команда по пенальти проиграла сборной Хорватии. На Евро-2020 Россия заняла последнее место в группе, проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв Финляндию (1:0).
После проигрыша сборной на чемпионате, министерство спорта и Российский футбольный союз заявили, что обсудят лимит на легионеров в клубах Российской премьер-лиги. В данный момент в РПЛ действует ограничение на количество иностранных игроков в заявке на чемпионат: их может быть 8, при этом граждан России должно быть 17. Технический комитет РФС сегодня заявил, что поддерживает идею ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.