Для отдыхающих в Краснодарском крае смягчили правила заселения в отели

Помимо этого, заселяющиеся с 1 августа в отели региона могут предоставить сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде или справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения. Тестирование с отрицательным результатом необходимо пройти и несовершеннолетним в возрасте от семи до 18 лет, а на детей до шести лет включительно такие требования не распространяются.