Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Для отдыхающих в Краснодарском крае смягчили правила заселения в отели

Ведомости

Власти Краснодарского края внесли изменения в правила въезда туристов в регион: с 1 августа в отели смогут заселяться не только привитые, но и переболевшие коронавирусом граждане.

24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации, а с 1 августа все курорты региона закроются для непривитых.

«Заселяющимся туристам необходимо представить следующие документы... с 1 августа: Медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг в электронном или бумажном виде — для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края.

Помимо этого, заселяющиеся с 1 августа в отели региона могут предоставить сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде или справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения. Тестирование с отрицательным результатом необходимо пройти и несовершеннолетним в возрасте от семи до 18 лет, а на детей до шести лет включительно такие требования не распространяются.

О необходимости разрешить заселяться в отели на курортах Краснодарского края не только привившимся от коронавируса, но и переболевшим, ранее заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. 28 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о падении продаж туров на курорты Краснодарского края в два-три раза. При этом исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе 25 июня заявила, что россияне аннулировали более 70% забронированных на август туров в Краснодарский край после введения ограничений для туристов.

Ранее по теме: СМИ сообщили о риске отмены половины авиарейсов в Краснодарский край

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных