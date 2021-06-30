Для отдыхающих в Краснодарском крае смягчили правила заселения в отели
Власти Краснодарского края внесли изменения в правила въезда туристов в регион: с 1 августа в отели смогут заселяться не только привитые, но и переболевшие коронавирусом граждане.
24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации, а с 1 августа все курорты региона закроются для непривитых.
«Заселяющимся туристам необходимо представить следующие документы... с 1 августа: Медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг в электронном или бумажном виде — для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края.
Помимо этого, заселяющиеся с 1 августа в отели региона могут предоставить сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде или справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения. Тестирование с отрицательным результатом необходимо пройти и несовершеннолетним в возрасте от семи до 18 лет, а на детей до шести лет включительно такие требования не распространяются.
О необходимости разрешить заселяться в отели на курортах Краснодарского края не только привившимся от коронавируса, но и переболевшим, ранее заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. 28 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о падении продаж туров на курорты Краснодарского края в два-три раза. При этом исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе 25 июня заявила, что россияне аннулировали более 70% забронированных на август туров в Краснодарский край после введения ограничений для туристов.