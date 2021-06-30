В Москве задержали подозреваемых в подделке документов о вакцинации

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из окружных подразделений проводят активную работу по выявлению и пресечению фактов продажи медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19. Предпринятые меры позволили пресечь деятельность группы, участники которой подозреваются в изготовлении и реализации на территории столичного региона поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — сообщает издание.