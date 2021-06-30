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В Москве задержали подозреваемых в подделке документов о вакцинации

Ведомости

Московские полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в подделке и реализации документов о вакцинации против коронавируса, сообщает «МВД медиа».

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из окружных подразделений проводят активную работу по выявлению и пресечению фактов продажи медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19. Предпринятые меры позволили пресечь деятельность группы, участники которой подозреваются в изготовлении и реализации на территории столичного региона поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — сообщает издание.

В офисе подозреваемых сотрудники МВД обнаружили и изъяли свыше 50 незаполненных бланков сертификатов о прививках против COVID-19, а также 20 печатей и штампов медицинских организаций, отметила официальный представитель МВД Ирина Волк. Двум задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В свою очередь, в Зеленограде полицейские выявили факт изготовления и сбыта поддельной справки о наличии антител. Документ был оформлен в коммерческом медицинском центре без фактической сдачи крови на анализ.

Ранее сегодня в ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал опасным преступлением и мошенничеством подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса. «Это мошенничество чистой воды, есть статьи Уголовного кодекса за мошенничество. Надо просто, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали», — сказал глава российского государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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