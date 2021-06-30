Словения закроет въезд для прибывающих из России

В соответствующий список, кроме России, входят более 40 стран, в том числе Аргентина, Бразилия, Великобритания, Ирландия, Турция и Иран. Прибывающих из этих государств с 3 июля не будут пропускать в Словению, если они не имеют словенского вида на жительство, даже если они вакцинированы.