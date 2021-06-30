Словения закроет въезд для прибывающих из России
Власти Словении включили Россию в список стран с тяжелой эпидемической обстановкой, въезд из которых с 3 июля запрещен. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства страны.
В соответствующий список, кроме России, входят более 40 стран, в том числе Аргентина, Бразилия, Великобритания, Ирландия, Турция и Иран. Прибывающих из этих государств с 3 июля не будут пропускать в Словению, если они не имеют словенского вида на жительство, даже если они вакцинированы.
Иностранцев, прибывших из стран «красного» списка, имеющих ВНЖ Словении, обяжут пройти 10-дневный карантин.
До этого, в апреле, Словения отменила карантин для привившихся «Спутником V» туристов. Кроме того, 15 июня Словения первой в Европе заявила об окончании пандемии в стране, отменив национальный план по противодействию эпидемии, введенный 19 октября 2020 г., и все связанные с ним постановления.
В то же время в стране сохраняется ряд коронавирусных ограничений, включая ношение защитных масок в закрытых пространствах.