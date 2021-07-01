В Калининградской области ограничили посещение экскурсий

Заведения общепита с 1 июля должны сократить количество посадочных мест до 50% внутри помещений и обеспечить расстояние между столами не менее двух метров. Это не касается кафе и ресторанов, которые допускают только посетителей с сертификатами о вакцинации. Детям в возрасте до 14 лет теперь нельзя находиться в кинотеатрах, театрах, концертных залах, магазинах, кафе и ресторанах без сопровождения взрослых. Кроме того, с 10 июля число пассажиров автобусов и электричек пригородного сообщения в выходные дни должно будет соответствовать количеству посадочных мест.