В Калининградской области ограничили посещение экскурсий
Посещение автобусных групповых экскурсий в Калининградской области с 1 июля стало возможным только для вакцинированных от коронавируса или имеющих отрицательный ПЦР-тест туристов, сообщила пресс-служба правительства региона.
«С 1 июля прекращается проведение автобусных групповых экскурсий с участием невакцинированных граждан, либо не имеющих отрицательного результата лабораторного исследования, полученного не ранее 72 часов до начала экскурсии», — говорится в сообщении. Участвовать в пешеходных экскурсиях могут одновременно не более 15 человек.
Заведения общепита с 1 июля должны сократить количество посадочных мест до 50% внутри помещений и обеспечить расстояние между столами не менее двух метров. Это не касается кафе и ресторанов, которые допускают только посетителей с сертификатами о вакцинации. Детям в возрасте до 14 лет теперь нельзя находиться в кинотеатрах, театрах, концертных залах, магазинах, кафе и ресторанах без сопровождения взрослых. Кроме того, с 10 июля число пассажиров автобусов и электричек пригородного сообщения в выходные дни должно будет соответствовать количеству посадочных мест.
Ранее в Калининградской области ввели обязательную вакцинацию не менее 60% региональных и муниципальных чиновников, работников МФЦ, медицины, сферы культуры, услуг, торговли и транспорта. По данным оперштаба на 1 июля, в Калининградской области за последние сутки выявили 180 новых случаев коронавируса, 141 человек выздоровел. Всего в регионе зарегистрировано более 36 тыс. случаев заражения и 542 летальных исхода.