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В Калининградской области ограничили посещение экскурсий

Ведомости

Посещение автобусных групповых экскурсий в Калининградской области с 1 июля стало возможным только для вакцинированных от коронавируса или имеющих отрицательный ПЦР-тест туристов, сообщила пресс-служба правительства региона.

«С 1 июля прекращается проведение автобусных групповых экскурсий с участием невакцинированных граждан, либо не имеющих отрицательного результата лабораторного исследования, полученного не ранее 72 часов до начала экскурсии», — говорится в сообщении. Участвовать в пешеходных экскурсиях могут одновременно не более 15 человек.

Заведения общепита с 1 июля должны сократить количество посадочных мест до 50% внутри помещений и обеспечить расстояние между столами не менее двух метров. Это не касается кафе и ресторанов, которые допускают только посетителей с сертификатами о вакцинации. Детям в возрасте до 14 лет теперь нельзя находиться в кинотеатрах, театрах, концертных залах, магазинах, кафе и ресторанах без сопровождения взрослых. Кроме того, с 10 июля число пассажиров автобусов и электричек пригородного сообщения в выходные дни должно будет соответствовать количеству посадочных мест.

Ранее в Калининградской области ввели обязательную вакцинацию не менее 60% региональных и муниципальных чиновников, работников МФЦ, медицины, сферы культуры, услуг, торговли и транспорта. По данным оперштаба на 1 июля, в Калининградской области за последние сутки выявили 180 новых случаев коронавируса, 141 человек выздоровел. Всего в регионе зарегистрировано более 36 тыс. случаев заражения и 542 летальных исхода. 

Ранее по теме: В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию некоторых групп населения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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