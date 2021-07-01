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В МИД сообщили о более чем 700 арестованных в Белоруссии россиянах

Ведомости

В Белоруссии под стражей находятся 785 россиян, российские дипломаты держат все случаи под контролем. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

«В целом на территории Белоруссии под стражей за разные правонарушения находятся 785 россиян», — сказала Захарова. Из них 94 в статусе подозреваемых, 163 — обвиняемых, 528 — отбывающих наказание.

«Наши дипломаты держат на контроле все эти случаи. Подчеркиваю: все», — сказала Захарова. Она отметила, что каждому оказывается необходимое консульское содействие. В частности, в этом контексте она упомянула задержание россиян Дмитрия Попова и Егора Дудникова. Попова задержали еще в прошлом августе после задержания белорусского блогера и оппозиционера Сергея Тихановского, у которого он был специалистом по SMM еще до начала массовых протестов. Дудникова задержали в начале мая.

Кроме того, в Белоруссии находится под домашним арестом россиянка Софья Сапега. Ее задержали 23 июня в минском аэропорту вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. По словам адвоката Сапеги Александра Филановича, сейчас против нее в Белоруссии возбуждено два уголовных дела. По одному из них она проходит подозреваемой. Посол России в Белоруссии говорил, что Москва и Минск обсуждают помилование россиянки.

Ранее по теме: СК Белоруссии объяснил перевод Протасевича и Сапеги под домашний арест

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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