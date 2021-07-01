В МИД сообщили о более чем 700 арестованных в Белоруссии россиянах

«Наши дипломаты держат на контроле все эти случаи. Подчеркиваю: все», — сказала Захарова. Она отметила, что каждому оказывается необходимое консульское содействие. В частности, в этом контексте она упомянула задержание россиян Дмитрия Попова и Егора Дудникова. Попова задержали еще в прошлом августе после задержания белорусского блогера и оппозиционера Сергея Тихановского, у которого он был специалистом по SMM еще до начала массовых протестов. Дудникова задержали в начале мая.