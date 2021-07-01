В МИД сообщили о более чем 700 арестованных в Белоруссии россиянах
В Белоруссии под стражей находятся 785 россиян, российские дипломаты держат все случаи под контролем. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
«В целом на территории Белоруссии под стражей за разные правонарушения находятся 785 россиян», — сказала Захарова. Из них 94 в статусе подозреваемых, 163 — обвиняемых, 528 — отбывающих наказание.
«Наши дипломаты держат на контроле все эти случаи. Подчеркиваю: все», — сказала Захарова. Она отметила, что каждому оказывается необходимое консульское содействие. В частности, в этом контексте она упомянула задержание россиян Дмитрия Попова и Егора Дудникова. Попова задержали еще в прошлом августе после задержания белорусского блогера и оппозиционера Сергея Тихановского, у которого он был специалистом по SMM еще до начала массовых протестов. Дудникова задержали в начале мая.
Кроме того, в Белоруссии находится под домашним арестом россиянка Софья Сапега. Ее задержали 23 июня в минском аэропорту вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. По словам адвоката Сапеги Александра Филановича, сейчас против нее в Белоруссии возбуждено два уголовных дела. По одному из них она проходит подозреваемой. Посол России в Белоруссии говорил, что Москва и Минск обсуждают помилование россиянки.