СК Белоруссии объяснил перевод Протасевича и Сапеги под домашний арест

«Обвиняемые дают последовательные признательные показания, и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием», — говорится в сообщении. По данным СК, Сапега и Протасевич «обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями». Исходя из этого следствие сочло возможным изменить меру пресечения на домашний арест.