СК Белоруссии объяснил перевод Протасевича и Сапеги под домашний арест
Находящиеся под арестом в Белоруссии бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега подали ходатайство о заключении соглашения о сотрудничестве со следствием, сообщили в Следственном комитете республики. Следствие посчитало возможным изменить им меру пресечения на домашний арест. О переводе Сапеги и Протасевича под домашний арест ранее сообщили «Русская служба Би-би-си» и РБК.
«Обвиняемые дают последовательные признательные показания, и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием», — говорится в сообщении. По данным СК, Сапега и Протасевич «обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями». Исходя из этого следствие сочло возможным изменить меру пресечения на домашний арест.
Протасевича и Сапегу задержали 23 июня в минском аэропорту. По словам адвоката Сапеги Александра Филановича, сейчас против нее в Белоруссии возбуждено два уголовных дела. По одному из них она проходит подозреваемой. Посол России говорил, что Москва и Минск обсуждают помилование россиянки.
На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур республики. Ранее, 31 мая, в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел страны Владимир Макей допустил, что Сапегу могут помиловать решением Лукашенко или передать для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Протасевича белорусские власти обвиняют в организации несогласованных массовых протестов.