«Би-би-си»: Протасевича и Софью Сапегу перевели под домашний арест
Задержанную месяц назад в Минске россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест, сообщает «Русская служба Би-би-си» и РБК со ссылкой на ее отчима Сергея Дудича. Сейчас она находится в съёмной квартире в Минске. Задержанный бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, по данным «Би-би-си», также находится под домашним арестом. Об этом изданию сообщил отец Протасевича. «Обвинения с них никто не снял», — сказал он.
По словам Дудича, для него и матери Софьи Анны Дудич это стало неожиданностью. «Мы находимся в шоке», — сказал он.
Протасевича и Сапегу задержали 23 июня в минском аэропорту. По словам адвоката Сапеги Александра Филановича, сейчас против нее в Белоруссии возбуждено два уголовных дела. По одному из них она проходит подозреваемой. Посол России говорил, что Москва и Минск обсуждают помилование россиянки.
На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур республики. Ранее, 31 мая, в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел страны Владимир Макей допустил, что Сапегу могут помиловать решением Лукашенко или передать для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Протасевича белорусские власти обвиняют в организации несогласованных массовых протестов.