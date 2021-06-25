«Би-би-си»: Протасевича и Софью Сапегу перевели под домашний арест

Задержанную месяц назад в Минске россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест, сообщает «Русская служба Би-би-си» и РБК со ссылкой на ее отчима Сергея Дудича. Сейчас она находится в съёмной квартире в Минске. Задержанный бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, по данным «Би-би-си», также находится под домашним арестом. Об этом изданию сообщил отец Протасевича. «Обвинения с них никто не снял», — сказал он.