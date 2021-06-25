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«Би-би-си»: Протасевича и Софью Сапегу перевели под домашний арест

Ведомости

Задержанную месяц назад в Минске россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест, сообщает «Русская служба Би-би-си» и РБК со ссылкой на ее отчима Сергея Дудича. Сейчас она находится в съёмной квартире в Минске. Задержанный бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, по данным «Би-би-си», также находится под домашним арестом. Об этом изданию сообщил отец Протасевича. «Обвинения с них никто не снял», — сказал он.

По словам Дудича, для него и матери Софьи Анны Дудич это стало неожиданностью. «Мы находимся в шоке», — сказал он.

Протасевича и Сапегу задержали 23 июня в минском аэропорту. По словам адвоката Сапеги Александра Филановича, сейчас против нее в Белоруссии возбуждено два уголовных дела. По одному из них она проходит подозреваемой. Посол России говорил, что Москва и Минск обсуждают помилование россиянки.

На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур республики. Ранее, 31 мая, в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел страны Владимир Макей допустил, что Сапегу могут помиловать решением Лукашенко или передать для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Протасевича белорусские власти обвиняют в организации несогласованных массовых протестов.

Ранее по теме: Отец россиянки Сапеги обратился к Лукашенко с просьбой о встрече

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных