Отец россиянки Сапеги обратился к Лукашенко с просьбой о встрече

Мужчина также попросил Лукашенко о милосердии и призвал его покончить с жестокостью, которой «в последнее время переполнен мир». По словам Сапеги, его дочь «оказалась не в том месте и не с тем человеком», потому что до встречи с Романом Протасевичем — экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Софья была «обычной девушкой».