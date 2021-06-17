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Отец россиянки Сапеги обратился к Лукашенко с просьбой о встрече

Ведомости

Отец задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги Андрей Сапега записал видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой о личной встрече во время визита главы государства в Приморский край. Ролик опубликован на Youtube-канале «Примамедиа ТВ».

«Александр Григорьевич, как отец отца я прошу о личной встрече. Я готов вам принести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет вовлечена в противоправные действия», — сказал Сапега.

Мужчина также попросил Лукашенко о милосердии и призвал его покончить с жестокостью, которой «в последнее время переполнен мир». По словам Сапеги, его дочь «оказалась не в том месте и не с тем человеком», потому что до встречи с Романом Протасевичем — экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Софья была «обычной девушкой».

«В момент протестов в Минске она была в Литве. И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома в Протасевичем, — это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она просто помогала Роману в его работе», — отметил Сапега.

В этом же обращении отец задержанной россиянки обратился к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой посодействовать в организации его встречи с Лукашенко. Сапега выразил мнение, что, возможно, при личном общении ему удастся убедить президента Белоруссии помиловать Софью.

«Прошу вас, не ломайте судьбу моей дочери. Она просто маленькая девочка, которая только начинает жизнь», — сказал Сапега в конце видео.

23 мая Протасевич и Сапега летели в Вильнюс из Афин на самолете ирландской авиакомпании Ryanair. Во время пересечения воздушного пространства Белоруссии самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Минске по требованию белорусской стороны на фоне угрозы минирования, которая впоследствии не подтвердилась. После экстренной посадки лайнера в аэропорту Минска Протасевич и Сапега были сняты с рейса, задержаны, а через некоторое время арестованы.

По словам адвоката Сапеги Александра Филановича, сейчас против нее в Белоруссии возбуждено два уголовных дела. На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур республики. Ранее, 31 мая, в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел страны Владимир Макей допустил, что Сапегу могут помиловать решением Лукашенко или передать для отбывания дальнейшего наказания в Россию.

Ранее по теме: Защита сообщила о двух уголовных делах в отношении задержанной в Минске россиянки Сапеги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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