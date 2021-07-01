На директора турагентства завели дело после видео об обмане ПЦР-теста
Сотрудники полиции возбудили административное дело в отношении директора красноярского турагентства, которая распространила информацию о возможной фальсификации ПЦР-тестов на коронавирус, сообщил пресс-центр МВД России.
«В отношении директора турагентства сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Красноярское» возбуждено дело об административном правонарушении», – говорится в сообщении. В ее действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Полицейские начали административное расследование.
Ранее NGS24.ru сообщил, что директор красноярского филиала Anex Tour Екатерина Семенова рассказала в сторис в Instagram, что посоветовала одному из своих клиентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирус пересдать его, предварительно обработав нос и ротовую полость «Мирамистином». В результате тест оказался отрицательным, и туристы смогли отправиться в Египет. После этого управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю начало проверку турагентства, а полиция – соответствующей видеозаписи.