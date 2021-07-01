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На директора турагентства завели дело после видео об обмане ПЦР-теста

Ведомости

Сотрудники полиции возбудили административное дело в отношении директора красноярского турагентства, которая распространила информацию о возможной фальсификации ПЦР-тестов на коронавирус, сообщил пресс-центр МВД России.

«В отношении директора турагентства сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Красноярское» возбуждено дело об административном правонарушении», – говорится в сообщении. В ее действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Полицейские начали административное расследование.

Ранее NGS24.ru сообщил, что директор красноярского филиала Anex Tour Екатерина Семенова рассказала в сторис в Instagram, что посоветовала одному из своих клиентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирус пересдать его, предварительно обработав нос и ротовую полость «Мирамистином». В результате тест оказался отрицательным, и туристы смогли отправиться в Египет. После этого управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю начало проверку турагентства, а полиция – соответствующей видеозаписи.

Ранее по теме: Роспотребнадзор проверит давшее совет по обману ПЦР-теста турагентство

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных