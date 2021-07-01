В минтруде назвали долю граждан старше трудоспособного возраста

При этом в 2020 году численность людей, которые получают пенсии по линии Пенсионного фонда, составила порядка 43,5 млн человек без учета «военных» пенсионеров. В указанное число входят около 3,9 млн получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению и около 3,2 млн — получатели социальных пенсий. А число пожилых россиян, получающих социальную доплату к пенсии, составило 6,2 млн человек.