В минтруде назвали долю граждан старше трудоспособного возраста
В России, по данным Росстата на 1 января этого года, число человек старше трудоспособного возраста превысило 36,8 млн, сообщает Минтруд.
«На 1 января 2021 года численность населения в возрасте старше трудоспособного составляет 36 895,7 тыс. человек (на 1 января 2020 года — 36 628,5 тыс. человек)», — говорится в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2020 году, опубликованном на сайте министерства.
Таким образом, из 146,2 млн жителей страны каждый четвертый находится в возрасте старше трудоспособного, что составляет 25,2% от общего числа, следует из доклада.
При этом в 2020 году численность людей, которые получают пенсии по линии Пенсионного фонда, составила порядка 43,5 млн человек без учета «военных» пенсионеров. В указанное число входят около 3,9 млн получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению и около 3,2 млн — получатели социальных пенсий. А число пожилых россиян, получающих социальную доплату к пенсии, составило 6,2 млн человек.