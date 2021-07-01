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В минтруде назвали долю граждан старше трудоспособного возраста

Ведомости

В России, по данным Росстата на 1 января этого года, число человек старше трудоспособного возраста превысило 36,8 млн, сообщает Минтруд.

«На 1 января 2021 года численность населения в возрасте старше трудоспособного составляет 36 895,7 тыс. человек (на 1 января 2020 года — 36 628,5 тыс. человек)», — говорится в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2020 году, опубликованном на сайте министерства.

Таким образом, из 146,2 млн жителей страны каждый четвертый находится в возрасте старше трудоспособного, что составляет 25,2% от общего числа, следует из доклада.

При этом в 2020 году численность людей, которые получают пенсии по линии Пенсионного фонда, составила порядка 43,5 млн человек без учета «военных» пенсионеров. В указанное число входят около 3,9 млн получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению и около 3,2 млн — получатели социальных пенсий. А число пожилых россиян, получающих социальную доплату к пенсии, составило 6,2 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных