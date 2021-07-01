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Белоруссия разрешила безвизовый въезд в страну гражданам 73 стран для вакцинации

Ведомости

Белоруссия с 15 июля разрешила въезд в страну гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19, сообщается на сайте белорусского президента.

«Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных министерством здравоохранения», — говорится в сообщении.

Порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими страны установит совет министров. Этот порядок будет применяться в отношении всех иностранных граждан, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Белоруссию по иным основаниям.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что местным ученым удалось создать собственную вакцину от коронавируса. 25 марта, министерство здравоохранения страны сообщило о старте промышленного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии «Белмедпрепараты». Максимальный объем выпуска в стране оценили в 500 000 доз в месяц.

Ранее по теме: В Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных