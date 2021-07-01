Белоруссия разрешила безвизовый въезд в страну гражданам 73 стран для вакцинации

Порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими страны установит совет министров. Этот порядок будет применяться в отношении всех иностранных граждан, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Белоруссию по иным основаниям.