Белоруссия разрешила безвизовый въезд в страну гражданам 73 стран для вакцинации
Белоруссия с 15 июля разрешила въезд в страну гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19, сообщается на сайте белорусского президента.
«Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных министерством здравоохранения», — говорится в сообщении.
Порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими страны установит совет министров. Этот порядок будет применяться в отношении всех иностранных граждан, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Белоруссию по иным основаниям.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что местным ученым удалось создать собственную вакцину от коронавируса. 25 марта, министерство здравоохранения страны сообщило о старте промышленного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии «Белмедпрепараты». Максимальный объем выпуска в стране оценили в 500 000 доз в месяц.