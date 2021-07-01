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Владимир Шевченко назначен врио ректора МИФИ

Ведомости

С поста ректора Национального исследовательского ядерного университета МИФИ ушел Михаил Стриханов, сообщили в Минобрнауки. Временно исполняющим обязанности назначен Владимир Шевченко, который более 10 лет проработал в Курчатовском институте. 

«Временно исполняющим обязанности ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» назначен Владимир Шевченко», — говорится в сообщении. 

Шевченко является выпускником МИФИ, в 1996 г. закончил его с отличием. Помимо Курчатовского института, Шевченко работал в ведущих ядерных центрах Европы: Гейдельбергском и Утрехтском университетах, на Большом адронном коллайдере в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Женеве, отметили в министерстве. 

В 2003 г. Шевченко стал лауреатом государственной премии для молодых ученых за цикл статей по теории казимировского скейлинга. 

Он также сотрудничал с экспериментом LHCb (самый маленький из четырех основных детекторов на коллайдере LHC в европейской организации ядерных исследований CERN, расположенный в Женеве) на Большом адронном коллайдере и с другими проектами в CERN. Там он возглавлял научно-координационный комитет по сотрудничеству CERN, отметили в Минобрнауки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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