Владимир Шевченко назначен врио ректора МИФИ

Он также сотрудничал с экспериментом LHCb (самый маленький из четырех основных детекторов на коллайдере LHC в европейской организации ядерных исследований CERN, расположенный в Женеве) на Большом адронном коллайдере и с другими проектами в CERN. Там он возглавлял научно-координационный комитет по сотрудничеству CERN, отметили в Минобрнауки.