Владимир Шевченко назначен врио ректора МИФИ
С поста ректора Национального исследовательского ядерного университета МИФИ ушел Михаил Стриханов, сообщили в Минобрнауки. Временно исполняющим обязанности назначен Владимир Шевченко, который более 10 лет проработал в Курчатовском институте.
«Временно исполняющим обязанности ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» назначен Владимир Шевченко», — говорится в сообщении.
Шевченко является выпускником МИФИ, в 1996 г. закончил его с отличием. Помимо Курчатовского института, Шевченко работал в ведущих ядерных центрах Европы: Гейдельбергском и Утрехтском университетах, на Большом адронном коллайдере в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Женеве, отметили в министерстве.
В 2003 г. Шевченко стал лауреатом государственной премии для молодых ученых за цикл статей по теории казимировского скейлинга.
Он также сотрудничал с экспериментом LHCb (самый маленький из четырех основных детекторов на коллайдере LHC в европейской организации ядерных исследований CERN, расположенный в Женеве) на Большом адронном коллайдере и с другими проектами в CERN. Там он возглавлял научно-координационный комитет по сотрудничеству CERN, отметили в Минобрнауки.