СМИ узнали о поручении Мишустина организовать вакцинацию чиновников
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию от коронавируса для чиновников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в кабмине.
«Оно (поручение. — прим.) предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах», — цитирует агентство собеседника.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате массовой вакцинации в Вооруженных силах России сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу. С 1 июля там организована ревакцинация.
Массовая вакцинация в России стартовала в начале декабря прошлого года. В стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».