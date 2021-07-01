Власти Финляндии рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Россию
Медицинские власти Финляндии рекомендовали гражданам избегать поездок в Россию из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Финского национального института здравоохранения и социального развития (THL). Финские власти на границе повышают масштабы тестирования прибывающих из России граждан и направляют их на повторный тест через 72 часа после приезда.
«В связи со значительно ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в России и распространением мутаций коронавируса THL рекомендует пока полностью воздержаться от путешествий в Россию», — говорится в сообщении.
После поездки в Россию на матчи Евро-2020 у 386 граждан Финляндии выявили коронавирус, сообщало министерство социальных дел и здравоохранения страны. Не менее 4500 финских болельщиков отправились в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть матчи Евро-2020, заявляли в министерстве.
В период с 21 по 27 июня в Финляндии зарегистрировали 947 новых случаев коронавируса. Как отмечает ведомство, что это более чем на 400 случаев больше показателя предыдущей недели.
Изначально в Санкт-Петербурге было запланировано проведение семи матчей Евро-2020, шесть из которых уже состоялись. Петербургскому стадиону предстоит провести 1/4 финала чемпионата 2 июля.