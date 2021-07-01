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Власти Финляндии рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Россию

Ведомости

Медицинские власти Финляндии рекомендовали гражданам избегать поездок в Россию из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Финского национального института здравоохранения и социального развития (THL). Финские власти на границе повышают масштабы тестирования прибывающих из России граждан и направляют их на повторный тест через 72 часа после приезда. 

«В связи со значительно ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в России и распространением мутаций коронавируса THL рекомендует пока полностью воздержаться от путешествий в Россию», — говорится в сообщении.

После поездки в Россию на матчи Евро-2020 у 386 граждан Финляндии выявили коронавирус, сообщало министерство социальных дел и здравоохранения страны. Не менее 4500 финских болельщиков отправились в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть матчи Евро-2020, заявляли в министерстве. 

В период с 21 по 27 июня в Финляндии зарегистрировали 947 новых случаев коронавируса. Как отмечает ведомство, что это более чем на 400 случаев больше показателя предыдущей недели.

Изначально в Санкт-Петербурге было запланировано проведение семи матчей Евро-2020, шесть из которых уже состоялись. Петербургскому стадиону предстоит провести  1/4 финала чемпионата 2 июля. 

Ранее по теме: Почти 400 финнов заразились коронавирусом после поездки в Петербург на Евро-2020

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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