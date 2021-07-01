Власти Финляндии рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Россию

Медицинские власти Финляндии рекомендовали гражданам избегать поездок в Россию из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Финского национального института здравоохранения и социального развития (THL). Финские власти на границе повышают масштабы тестирования прибывающих из России граждан и направляют их на повторный тест через 72 часа после приезда.