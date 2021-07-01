Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о пункте обеспечения ВМФ в Судане
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на территории африканской страны. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории Республики Судан, подписанное в городе Хартуме 23 июля 2019 года и в городе Москве 1 декабря 2020 года», — говорится в документе.
Соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России предусматривает, что ПМТО будет использоваться для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей российских военных кораблей. Максимальная численность военнослужащих, которые будут проходить службу на ПМТО, не будет превышать 300 человек. Одновременно в пункте обеспечения сможет находиться не более четырех российских военных кораблей.
Ранее начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Осман аль-Хусейн заявил, что страна намерена пересмотреть соглашение с Россией по созданию российской военной базы на побережье Красного моря, исходя из интересов собственной выгоды. Он уточнил, что документ был подписан бывшим правительством Судана и пока не ратифицирован, что оставляет возможность его пересмотра.