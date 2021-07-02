Вирусолог назвал особенность штамма коронавируса «дельта»
Штамм коронавируса «дельта» в большей степени поражает желудочно-кишечный тракт, в меньшей – рецепторы верхних дыхательных путей, поэтому при заражении им реже пропадает обоняние, заявил радиостанции «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
«Это просто особенности такие, констатация факта. Особенности клинической картины при развитии заболевания, вызванного штаммом «дельта». Это происходит, потому что возбудитель чаще поражает ЖКТ, в меньшей степени – рецепторы верхних дыхательных путей», – сказал Викулов.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что это может происходить в силу индивидуальных особенностей штамма «дельта». «Штамм плохой, заразный, главное, что хочу сказать, сейчас надо вакцинироваться. Одновременно, массово», – подчеркнул он.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что основная причина вспышки заболеваемости COVID-19 в Москве – индийский или «дельта» штамм вируса. Он был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.