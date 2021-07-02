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Вирусолог назвал особенность штамма коронавируса «дельта»

Ведомости

Штамм коронавируса «дельта» в большей степени поражает желудочно-кишечный тракт, в меньшей – рецепторы верхних дыхательных путей, поэтому при заражении им реже пропадает обоняние, заявил радиостанции «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Это просто особенности такие, констатация факта. Особенности клинической картины при развитии заболевания, вызванного штаммом «дельта». Это происходит, потому что возбудитель чаще поражает ЖКТ, в меньшей степени – рецепторы верхних дыхательных путей», – сказал Викулов.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что это может происходить в силу индивидуальных особенностей штамма «дельта». «Штамм плохой, заразный, главное, что хочу сказать, сейчас надо вакцинироваться. Одновременно, массово», – подчеркнул он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что основная причина вспышки заболеваемости COVID-19 в Москве – индийский или «дельта» штамм вируса. Он был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.

Ранее по теме: Власти Москвы назвали индийский штамм основной причиной вспышки заболеваемости

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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