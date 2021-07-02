Вирусолог назвал особенность штамма коронавируса «дельта»

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что основная причина вспышки заболеваемости COVID-19 в Москве – индийский или «дельта» штамм вируса. Он был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.