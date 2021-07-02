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Гостиницы Краснодарского края будут принимать детей младше 14 лет без ПЦР-теста

Ведомости

Власти Краснодарского края отменили требование об обязательном ПЦР-тесте для детей старше 6 лет при заселении в гостиницы, теперь тест не требуется для детей младше 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора региона Вениамина Кондратьева о введении режима повышенной готовности в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. «Дополнение в курортные правила: при заселении в отели и гостиницы справки и ПЦР-тесты не нужны детям до 14 лет включительно. Несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее чем за три календарных дня до заселения», — говорится в сообщении.

Аналогом ПЦР-теста для детей с 15 до 18 лет может быть также медицинский документ, официальный сертификат о перенесенном заболевании, добавили в администрации региона.

Двумя днями ранее, 30 июня, власти Кубани также смягчили санитарные ограничения по заселению туристов в отели. Согласно внесенным изменениям, с 1 августа въезжать в гостиницы смогут не только привитые, но и переболевшие коронавирусом граждане. Кроме того, заселяющиеся с 1 августа в отели региона могут показать справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее чем за три календарных дня до заселения. 

О необходимости разрешить заселяться в отели на курортах Краснодарского края не только привившимся от коронавируса, но и переболевшим ранее заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. 28 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о падении продаж туров на курорты Краснодарского края в два-три раза. При этом исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе 25 июня заявила, что россияне аннулировали более 70% забронированных на август туров в Краснодарский край после введения ограничений для туристов.

Ранее по теме: В АТОР оценили изменение правил приема туристов в Краснодарском крае

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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