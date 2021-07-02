Гостиницы Краснодарского края будут принимать детей младше 14 лет без ПЦР-теста

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора региона Вениамина Кондратьева о введении режима повышенной готовности в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. «Дополнение в курортные правила: при заселении в отели и гостиницы справки и ПЦР-тесты не нужны детям до 14 лет включительно. Несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее чем за три календарных дня до заселения», — говорится в сообщении.