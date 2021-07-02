Путин наградил Петра Мамонова орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы актера и основателя музыкальной группы «Звуки Му» Петра Мамонова. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из указа, Мамонов награжден «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Путин также наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II степени худрука Санкт-Петербургского Академического театра балета Бориса Эйфмана, худрука Российского государственного академического молодежного театра Алексея Бородина и др.
Сегодня Мамонова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщал ТАСС со ссылкой на супругу актера Ольгу Мамонову. Ранее у актера был диагностирован коронавирус, его госпитализировали в тяжелом состоянии. С 27 июня Мамонов находится в реанимации в больнице в Коммунарке. По словам супруги, у Мамонова было поражено 87% легких.
Петр Мамонов – рок-музыкант, поэт и актер. В 1983 г. он основал и возглавил группу «Звуки Му». С 2015 г. выступал в составе «Совершенно Новых Звуков Му». Он также сыграл около 20 ролей в кино, включая фильмы «Остров», «Пыль», «Шапито-шоу» и «Такси-блюз». В 2019 г. музыкант пережил инфаркт и последующую операцию на сердце. Мамонову 70 лет.